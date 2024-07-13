Samsung рассказала об ИИ-обновлении виртуального помощника Bixby

Хотя ранее Samsung заверяла, что Bixby будет продолжать работать, несмотря на отсутствие обновлений, предстоящая модернизация свидетельствует о возобновлении усилий по развитию возможностей голосового помощника. Инициатива, как сообщается, основанная на запатентованной Samsung Large Language Model (LLM), будет направлена на улучшение обработки естественного языка и, как ожидается, "переосмыслит пользовательский опыт работы с Bixby".

Подробности о конкретных характеристиках и функциональных возможностях обновленного Bixby пока не разглашаются. Макс Джамбор, надежный инсайдер Samsung, намекнул, что эти изменения появятся уже "в ближайшем будущем".