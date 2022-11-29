Samsung разрабатывает приложение для самостоятельного ремонта смартфонов и другой техники

Samsung разрабатывает приложение для самостоятельного ремонта смартфонов и другой техникиВ рамках программы Samsung Self-Repair
Samsung подала новую заявку на регистрацию товарного знака, судя по которой компания работает над новым мобильным приложением под названием Self Repair Assistant. Как следует из названия, приложение будет помогать в домашнем ремонте.
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Напомним, летом Samsung запустила программу самостоятельного ремонта в США. Суть программы заключается в том, чтобы позволить пользователям устройств Galaxy самостоятельно приобретать запчасти и инструменты и чинить технику дома. Компания работает над этим проектом в партнёрстве с iFixit.
Приложение Self Repair Assistant будет помогать в обслуживании умных часов, планшетов, мобильных телефонов и наушников. На момент запуска программа Samsung Self-Repair охватывала лишь несколько устройств, включая серию Galaxy S20, трио Galaxy S21 и Galaxy Tab S7+. Возможно, в будущем список будет расширен.