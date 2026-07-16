Samsung сделала «режим повышенной безопасности» в One UI 9 более гибким

Но теперь при вызове «меню питания» через значок в панели быстрых настроек режим Lockdown по умолчанию не включается.

Автоматическую блокировку можно вернуть в настройках.

При этом долгое нажатие физической боковой кнопки по-прежнему всегда активирует Lockdown, независимо от настроек.