Samsung снова задержала выход бета-версии Android 15

По сообщениям инсайдеров, Samsung планирует запустить бета-версию One UI 7 в начале декабря. Бета-программа дебютирует в США и Южной Корее, в первую очередь на серии Galaxy S24 в течение первой недели декабря. Серия Galaxy S23 последует за ней через пару недель. Несмотря на то, что серия Galaxy S22 должна получить бета-версию, неизвестно, произойдет ли это до конца 2024 года. Серия Galaxy S21 полностью пропустит бета-версию, но все равно получит стабильную версию.

Слухи говорят о двухмесячном этапе бета-тестирования, где стабильный релиз One UI 7 ожидается в феврале 2025 года.