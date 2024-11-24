Samsung снова задержала выход бета-версии Android 15

Опубликовано 24 ноября 2024, 00:451 мин.
Samsung снова задержала выход бета-версии Android 15Galaxy S24 получит ее первым в декабре
Выпуск Android 15, упакованного в One UI 7, продолжает задерживаться. Сроки выхода бета-версии переместили ближе к концу года, сообщают СМИ. Изначально релиз бета-версии ожидался ещё несколько месяцев назад, но был отложен в октябре. Кстати, стабильная версия теперь запланирована на 2025 год вместе с запуском Galaxy S25.
По сообщениям инсайдеров, Samsung планирует запустить бета-версию One UI 7 в начале декабря. Бета-программа дебютирует в США и Южной Корее, в первую очередь на серии Galaxy S24 в течение первой недели декабря. Серия Galaxy S23 последует за ней через пару недель. Несмотря на то, что серия Galaxy S22 должна получить бета-версию, неизвестно, произойдет ли это до конца 2024 года. Серия Galaxy S21 полностью пропустит бета-версию, но все равно получит стабильную версию.
Слухи говорят о двухмесячном этапе бета-тестирования, где стабильный релиз One UI 7 ожидается в феврале 2025 года.