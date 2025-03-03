Samsung так и не определилась с датой релиза One UI 7

Модератор сообщества Samsung из команды бета-тестирования One UI заявил, что компания все еще дорабатывает программное обеспечение и не будет предоставлять фиксированные сроки, пока оно не будет готово. Это означает, что все слухи о датах выхода — лишь слухи.

Тем временем Google уже тестирует Android 16, пока что поклонникам Samsung остается ждать.