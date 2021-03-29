Samsung уже начала добавлять обязательные российские приложения в смартфоны

Сообщается, что смартфоны Samsung Galaxy начали получать патч безопасности к грядущей дате. В нём одним из пунктов чейнджлога указана загрузка обязательных российских приложений.

Сказано, что некоторые из этих приложений будут установлены только в случае сброса устройства до заводских настроек. Samsung также ссылается на постановление правительства РФ №1867. Какие именно приложения будут установлены, пока неясно.

Ранее СМИ писали, что российские магазины ещё не получили ни одного смартфона или планшета с предустановленными отечественными приложениями. Штрафы за неисполнение закона, однако, смогут начать назначать лишь после 1 июля.