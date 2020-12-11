Samsung выпустила инструмент для улучшения игровой производительности своих смартфонов

Из-за роста игровой индустрии производители чипов добавили в смартфоны поддержку обновляемых драйверов GPU, как на компьютерах. С помощью специального приложения OEM производители могут поставлять апдейты, не дожидаясь обновлений системы. Ещё это позволяет оперативно исправлять ошибки.

Фирменное приложение Samsung GameDriver — часть инициативы Galaxy GameDev. Есть два варианта приложения — одно для GPU в составе платформ Exynos, а второе для графических процессоров в Qualcomm Snapdragon. Скачать приложения можно в Google Play Store и Samsung Galaxy Store.

Пока приложения совместимы только со смартфонами серий Galaxy S20 и Galaxy Note20. Они поддерживают игры Call of Duty: Mobile, Black Desert и Fortnite. В будущем список расширится.