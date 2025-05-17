Samsung выпустит новую функцию Galaxy AI для создания видео из фото

Опубликовано 17 мая 2025, 18:001 мин.
Samsung выпустит новую функцию Galaxy AI для создания видео из фотоУдивительно, но её не было
Samsung работает над функцией для приложения «Галерея» на Galaxy-смартфонах, которая позволит превращать фотографии в видеоролики с помощью искусственного интеллекта Galaxy AI. Об этом пишут СМИ со ссылкой на инсайдера. Нововведение, вероятно, будет использовать возможности Google Gemini для генерации видео.
Функция преобразования изображения в видео позволит пользователям брать статичное фото и автоматически создавать короткий ролик, добавляя анимацию или эффекты. Это часть стратегии Samsung по расширению возможностей Galaxy AI, который уже включает инструменты для редактирования изображений, такие как удаление объектов. Новая фича, предположительно, дебютирует с обновлением One UI 8 на базе Android 16, выход которого ожидается в 2025 году.
Хотя точные детали работы функции пока неизвестны.