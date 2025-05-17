Samsung выпустит новую функцию Galaxy AI для создания видео из фото

Удивительно, но её не было

Samsung работает над функцией для приложения «Галерея» на Galaxy-смартфонах, которая позволит превращать фотографии в видеоролики с помощью искусственного интеллекта Galaxy AI. Об этом пишут СМИ со ссылкой на инсайдера. Нововведение, вероятно, будет использовать возможности Google Gemini для генерации видео.