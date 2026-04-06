Samsung закроет свой мессенджер в июле

Это касается устройств Samsung на Android 12 и новее. Более старые телефоны не пострадают.

После отключения отправлять сообщения через приложение станет невозможно — за исключением сигналов в экстренные службы. Само приложение также исчезнет из магазина Galaxy Store.

Samsung при этом поможет пользователям перейти на Google Messages. Так, внутри приложения появится инструкция. А на телефонах с Android 14 и новее иконка Google Messages сама переместится на главный экран.

Также приложение Samsung Messages потеряет функционал на старых умных часах Samsung с ОС Tizen. Там можно будет читать и отправлять сообщения, но не видеть всю историю переписки.