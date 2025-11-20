Приложения
Опубликовано 20 ноября 2025, 19:30
Samsung заподозрили в предустановке на смартфоны израильского шпионского ПО

Вокруг Samsung снова разгорелся спор. Теперь из-за предустановленного приложения AppCloud, которое находят в недорогих моделях Galaxy A, M и F в некоторых странах. Здесь нашли «израильский след».
AppCloud рекомендует пользователю сторонние приложения при настройке нового смартфона или после обновлений.

Но вот в чём суть: AppCloud разработан компанией ironSource, основанной в Израиле и теперь принадлежащей Unity. Это породило подозрения, что приложение может использоваться для слежки и установки нежелательных программ без ведома владельца. На эту тему говорили и раньше, но сейчас обсуждение вспыхнуло снова. Правозащитная организация SMEX также заявила, что ironSource якобы собирает пользовательские данные, а «присутствие AppCloud» может «нарушать законы стран Западной Азии и Северной Африки», где израильские компании часто ограничены в деятельности, пишут СМИ.

Опасения усиливает то, что приложение нельзя так просто удалить — оно системное. Правда, прямых доказательств использования AppCloud для слежки нет.

