Самые популярные мессенджеры не прошли базовый тест на безопасность

Утечка информации возможна через сервисы поиска контактов по номерам телефонов в адресной книге. Исследователи использовали для парсинга трёх мессенджеров совсем небольшое число ресурсов, но получили доступ к значительным объёмам данных. Специалисты смогли просканировать 10% номеров пользователей WhatsApp в США.

Исследователи получили на руки все данные, которые владельцы этих номеров выкладывали в своих профилях. Это были и фотографии аккаунта, и никнеймы, и статусы, и даже последние дата и время подключения к сервису.

Специалисты также проанализировали полученные данные и узнали, что большинство из пользователей не меняют настройки конфиденциальности.

Помимо этого, исследователи рассказали, что Telegram и вовсе позволяет получить номера телефонов даже тех людей, кто не зарегистрирован в мессенджере, но есть в списках контактов его пользователей.