Самый длительный простой за последние 30 лет: Интернет-архив вновь заработал

Несмотря на благородные цели, организация сталкивается с текущими судебными исками от издателей и музыкальных лейблов по поводу наличия на платформе цифровых материалов с авторскими правами.

В дополнение к юридическим проблемам Интернет-архив недавно подвергся кибератакам, включая DDoS, которые нарушили его работу. Кахл сообщил, что сайт никогда ранее не подвергался атакам подобного рода. Инвестиции в кибербезопасность были ограничены из-за ежегодного бюджета в 20−30 миллионов долларов.

Интернет-архив теперь намерен усилить свои защитные меры.