Самый длительный простой за последние 30 лет: Интернет-архив вновь заработал

Опубликовано 20 октября 2024, 20:551 мин.
Самый длительный простой за последние 30 лет: Интернет-архив вновь заработалПосле кибератак
Интернет-архив объявил о возобновлении ключевых услуг, включая Wayback Machine, после того как столкнулся с самым длительным простоем за почти 30 лет. Основатель Брюстер Кахл заявил, что архив привержен своей миссии создания «библиотеки всего», чтобы сохранить цифровые записи в условиях исчезновения сайтов.
Несмотря на благородные цели, организация сталкивается с текущими судебными исками от издателей и музыкальных лейблов по поводу наличия на платформе цифровых материалов с авторскими правами.
В дополнение к юридическим проблемам Интернет-архив недавно подвергся кибератакам, включая DDoS, которые нарушили его работу. Кахл сообщил, что сайт никогда ранее не подвергался атакам подобного рода. Инвестиции в кибербезопасность были ограничены из-за ежегодного бюджета в 20−30 миллионов долларов.
Интернет-архив теперь намерен усилить свои защитные меры.