Самый модный на районе: WhatsApp* получил поддержку тем для отдельных чатов

Опубликовано 13 октября 2024, 19:411 мин.
Самый модный на районе: WhatsApp* получил поддержку тем для отдельных чатовПравда, для пользователей бета-версии Android
WhatsApp* наконец-то запускает долгожданную функцию — темы для отдельных чатов. Пока что она доступна только пользователям бета-версии на Android, но уже даёт возможность каждому настроить внешний вид каждого чата индивидуально.
Да, WhatsApp уже поддерживает темы, но новая функция позволяет выбрать разные темы для разных чатов. В WhatsApp каждый пользователь может персонализировать тему только для себя, не влияя на приложение собеседника.
Новое обновление включает 20 цветовых опций и более 22 текстур. При выборе темы автоматически подбирается соответствующий цвет сообщений, можно установить индивидуальные обои для каждого чата.
Ожидается, что для всех пользователей WhatsApp функция выйдет в ближайшие месяцы.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена