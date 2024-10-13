Самый модный на районе: WhatsApp* получил поддержку тем для отдельных чатов

Да, WhatsApp уже поддерживает темы, но новая функция позволяет выбрать разные темы для разных чатов. В WhatsApp каждый пользователь может персонализировать тему только для себя, не влияя на приложение собеседника.

Новое обновление включает 20 цветовых опций и более 22 текстур. При выборе темы автоматически подбирается соответствующий цвет сообщений, можно установить индивидуальные обои для каждого чата.

Ожидается, что для всех пользователей WhatsApp функция выйдет в ближайшие месяцы.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена