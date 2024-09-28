Самый популярный ИИ-чатбот ChatGPT станет дороже для клиентов

Несмотря на доход в $ 300 миллионов в августе, компания сталкивается с убытками в $ 5 миллиардов в этом году, главным образом из-за затрат на зарплаты и инфраструктуру. Для смягчения финансовых проблем OpenAI ищет новых инвесторов. В рамках раунда инвестиций компания надеется привлечь до $ 7 миллиардов.

OpenAI также переходит от некоммерческой к коммерческой модели, что позволит инвесторам получать более высокую прибыль, делая компанию более привлекательной для новых спонсоров.