Самый популярный ИИ-чатбот ChatGPT станет дороже для клиентов

Опубликовано 28 сентября 2024, 14:401 мин.
Самый популярный ИИ-чатбот ChatGPT станет дороже для клиентовВплоть до $44 в течение пяти лет
OpenAI, разработчик ChatGPT, планирует повысить стоимость подписки до $ 22 в месяц к концу 2024 года и до $ 44 в течение следующих пяти лет. Согласно внутренним документам, полученным The New York Times, эти изменения являются частью амбициозного плана по увеличению доходов, с прогнозами в $ 3,7 миллиарда к концу года.
Несмотря на доход в $ 300 миллионов в августе, компания сталкивается с убытками в $ 5 миллиардов в этом году, главным образом из-за затрат на зарплаты и инфраструктуру. Для смягчения финансовых проблем OpenAI ищет новых инвесторов. В рамках раунда инвестиций компания надеется привлечь до $ 7 миллиардов.
OpenAI также переходит от некоммерческой к коммерческой модели, что позволит инвесторам получать более высокую прибыль, делая компанию более привлекательной для новых спонсоров.