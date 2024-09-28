Приложения
Опубликовано 28 сентября 2024, 14:40
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Самый популярный ИИ-чатбот ChatGPT станет дороже для клиентов

Вплоть до $44 в течение пяти лет
OpenAI, разработчик ChatGPT, планирует повысить стоимость подписки до $ 22 в месяц к концу 2024 года и до $ 44 в течение следующих пяти лет. Согласно внутренним документам, полученным The New York Times, эти изменения являются частью амбициозного плана по увеличению доходов, с прогнозами в $ 3,7 миллиарда к концу года.
Самый популярный ИИ-чатбот ChatGPT станет дороже для клиентов
© Ferra

Несмотря на доход в $ 300 миллионов в августе, компания сталкивается с убытками в $ 5 миллиардов в этом году, главным образом из-за затрат на зарплаты и инфраструктуру. Для смягчения финансовых проблем OpenAI ищет новых инвесторов. В рамках раунда инвестиций компания надеется привлечь до $ 7 миллиардов.

OpenAI также переходит от некоммерческой к коммерческой модели, что позволит инвесторам получать более высокую прибыль, делая компанию более привлекательной для новых спонсоров.