Самый татуированный британец не может смотреть порно: ИИ-система не видит его лица

Опубликовано 01 августа 2025, 15:491 мин.
Самый татуированный британец не может смотреть порно: ИИ-система не видит его лицаИздержки цифровизации
45-летний житель Бирмингема заявил, что не может пройти новую систему проверки возраста на сайтах для взрослых в Великобритании. Причина — его лицо полностью покрыто татуировками, и система ошибочно считает, что он в маске.
С 25 июля в стране вступили в силу строгие правила: пользователи порносайтов обязаны подтверждать возраст с помощью фото, удостоверения личности и селфи. Однако автоматическая система не распознаёт лицо мужчины, что мешает ему получить доступ к контенту.
Он уже обратился к местному депутату и считает, что технологии дискриминируют людей с необычной внешностью.
«Я чувствую, что меня наказывают просто за то, кто я есть”, — говорит он.