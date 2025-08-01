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Опубликовано 01 августа 2025, 15:49
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Самый татуированный британец не может смотреть порно: ИИ-система не видит его лица

Издержки цифровизации
45-летний житель Бирмингема заявил, что не может пройти новую систему проверки возраста на сайтах для взрослых в Великобритании. Причина — его лицо полностью покрыто татуировками, и система ошибочно считает, что он в маске.
Самый татуированный британец не может смотреть порно: ИИ-система не видит его лица
© Jam Press/@kingofinklandkingbodyart

С 25 июля в стране вступили в силу строгие правила: пользователи порносайтов обязаны подтверждать возраст с помощью фото, удостоверения личности и селфи. Однако автоматическая система не распознаёт лицо мужчины, что мешает ему получить доступ к контенту.

Он уже обратился к местному депутату и считает, что технологии дискриминируют людей с необычной внешностью.

«Я чувствую, что меня наказывают просто за то, кто я есть”, — говорит он.