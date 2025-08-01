Самый татуированный британец не может смотреть порно: ИИ-система не видит его лица

С 25 июля в стране вступили в силу строгие правила: пользователи порносайтов обязаны подтверждать возраст с помощью фото, удостоверения личности и селфи. Однако автоматическая система не распознаёт лицо мужчины, что мешает ему получить доступ к контенту.

Он уже обратился к местному депутату и считает, что технологии дискриминируют людей с необычной внешностью.

«Я чувствую, что меня наказывают просто за то, кто я есть”, — говорит он.