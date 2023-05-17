Саудовская Аравия стала крупнейшим акционером Twitter, а ее «шпионы» проникли в компанию

Абдулрахман критиковал саудовский режим в Twitter, и его анонимный аккаунт якобы был раскрыт бывшими сотрудниками Twitter, которые вступили в сговор с саудовским правительством, чтобы заставить его замолчать.

Арейдж, гражданка США, утверждает, что после выступления в защиту брата она также подвергалась преследованиям, угрозам и нападкам со стороны саудовского правительства. В иске говорится, что Абдулрахман, приговоренный к 20 годам тюрьмы, вскоре исчез. Саудовское правительство отказало ему в общении с семьей или в доступе к адвокату.

В иске утверждается, что политика конфиденциальности Twitter, в которой в 2015 году говорилось, что частная информация пользователей не будет распространяться, потенциально ввела Абдулрахмана в заблуждение, заставив поверить, что его никогда не раскроют за его твиты. Однако в 2019 году бывшим сотрудникам Twitter были предъявлены обвинения в шпионаже в пользу правительства Саудовской Аравии, передаче частных данных пользователей и нарушении соглашения о конфиденциальности Twitter.

В деле Арейджа утверждается, что бывшие сотрудники незаконно передали конфиденциальную информацию, включая имена, даты рождения и идентификаторы устройств, связанную примерно с 6000 аккаунтов, критикующих саудовский режим.

Ожидается, что Twitter будет утверждать, что его сотрудники действовали тайно, однако в жалобе утверждается, что ФБР предупредило Twitter о саудовском шпионаже еще в 2015 году, и предполагается, что компания могла закрыть на это глаза из-за своих финансовых интересов на саудовском рынке.