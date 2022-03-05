Сбер напомнил о бесплатном аналоге сервисов Zoom и Microsoft Teams для видеозвонков

Это сервис является аналогом Zoom и Microsoft Teams. Он позволяет бесплатно создавать видеовстречи до 200 человек без ограничений по времени. Теперь сервис стал удобнее. Расшифровка разговора помогут быстро включиться в беседу опоздавшему или временно отвлёкшемуся от неё участнику. Кроме того, это поможет людям с нарушениями слуха.

В Сбере рассказали, что воспользоваться расшифровкой можно в десктопном приложении Jazz by Sber Desktop и в веб-версии. Распознавание работает на основе собственной технологии от SberDevices — SmartSpeech. Она распознаёт также имена, сложные термины и длинные слова.

Чтобы воспользоваться расшифровкой, нужно скачать приложение Jazz by Sber Desktop или зайти в веб-версию сервиса и авторизоваться по Сбер ID на сайте jazz.sber.ru Затем следует создать конференцию и пригласить туда минимум одного собеседника. Создатель встречи сможет в любой момент включить или выключить расшифровку в разделе «Прочее» в настройках.