Сбер первым в России перевёл банкоматы на отечественную прошивку

Сообщается, что банк отказался от использования сторонней прошивки. Компания внедрила собственные онлайн-инструменты мониторинга и восстановления работоспособности устройств самообслуживания.

Сейчас Сбер завершает разработку ПО для работы банкоматов в операционной системе Linux. Кроме того, банк использует несколько российских вендорских решений, которые не планирует заменять. Всего на Linux перешли 14 тысяч устройств электронной очереди.

В банке утверждают, что решили перейти на собственное ПО для сети банкоматов ещё в 2018 году. Собственная разработка позволила Сберу полностью управлять созданием продуктов, достигнуть требуемого уровня надёжности, безопасности и независимости.

Напомним, Сбер находится под американскими блокирующими санкциями.