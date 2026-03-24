Сбер представил обновлённого ГигаЧата: память, вдвое выше скорость и открытый код

Сбер представил обновлённого ГигаЧата: память, вдвое выше скорость и открытый кодВ чем стал лучше
Долгосрочная память. Теперь ГигаЧат помнит предпочтения между разговорами. Система сама выбирает, что сохранить, а что нет — например, краткосрочные планы не запоминаются.
Ответы в два раза быстрее. Это достигнуто за счёт архитектуры Mixture of Experts (MoE): на запрос отвечает не вся модель целиком, а только нужные «эксперты».
Автоматический поиск в интернете. Модель сама подключает поиск, когда обсуждаются свежие новости, курсы валют или другая актуальная информация.
Режим голосового диалога. С ГигаЧатом можно разговаривать: он отвечает голосом, понимает, если его перебить или сменить тему. После разговора в чате остаётся текстовая расшифровка.
Код-интерпретатор. ГигаЧат умеет не только писать код, но и запускать его прямо в интерфейсе, строить графики и работать с таблицами.
Самопознание. Модель знает о своих возможностях и отвечает на вопросы о себе, опираясь на актуальную документацию.
Сбер также выложил код и веса модели в открытый доступ. Любые компании и разработчики могут устанавить «ГигаЧат Ультра» на своих серверах и адаптировать его под свои задачи.
Обновлённый ИИ доступен бесплатно в веб-версии, приложениях для Android, Telegram-боте и мессенджере MAX. Для использования голосового режима и памяти достаточно авторизоваться по Сбер ID.