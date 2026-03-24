Сбер представил обновлённого ГигаЧата: память, вдвое выше скорость и открытый код

Долгосрочная память. Теперь ГигаЧат помнит предпочтения между разговорами. Система сама выбирает, что сохранить, а что нет — например, краткосрочные планы не запоминаются.

Ответы в два раза быстрее. Это достигнуто за счёт архитектуры Mixture of Experts (MoE): на запрос отвечает не вся модель целиком, а только нужные «эксперты».

Автоматический поиск в интернете. Модель сама подключает поиск, когда обсуждаются свежие новости, курсы валют или другая актуальная информация.

Режим голосового диалога. С ГигаЧатом можно разговаривать: он отвечает голосом, понимает, если его перебить или сменить тему. После разговора в чате остаётся текстовая расшифровка.