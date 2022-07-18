Сбер выпустит свой аналог TikTok

Сегодня в 10:58
1 мин.
Сбер выпустит свой аналог TikTokБудет называться Chipz
«Ведомости» сообщили, что дочерняя компания Сбера «Сберинтертейнмент» готовит к запуску две новые соцсети — аналог TikTok под названием Chipz и сервис для создания и продвижения музыки «Панч».
Утверждается, что сейчас проходит закрытое бета-тестирование приложений. Chipz, по задумке, должен «объединит каталог контента, видеоредактор и соцсеть». У него будут разные шаблоны, встроенная библиотека музыки и кино, а также шаблон («чип») от «СберМегаМаркета», через который можно будет рекламировать и продавать товары. Chipz должна запуститься в сентябре.
В «Панче» пользователи смогут применять готовые биты и аудиоэффекты, а ещё нейросеть для генерации текстов песен. Сервис планируют запустить в конце июля.