Сбер выпустит свой аналог TikTok

Утверждается, что сейчас проходит закрытое бета-тестирование приложений. Chipz, по задумке, должен «объединит каталог контента, видеоредактор и соцсеть». У него будут разные шаблоны, встроенная библиотека музыки и кино, а также шаблон («чип») от «СберМегаМаркета», через который можно будет рекламировать и продавать товары. Chipz должна запуститься в сентябре.

В «Панче» пользователи смогут применять готовые биты и аудиоэффекты, а ещё нейросеть для генерации текстов песен. Сервис планируют запустить в конце июля.