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Сбер запустил доставку продуктов собачьими упряжками

До 26 декабря
«СберМаркет» в Иркутской области и на горе Мамай запустил доставку на собачьих упряжках, в рамках особой акции. Специально для этого курьеров обучали у каюров, погонщиков оленей и собачьих упряжек.
Сбер запустил доставку продуктов собачьими упряжками

Сообщается, что сани запрягают собаками породы хаски. По словам Тамилы Агамовой, директора по бренду «СберМаркет», благодаря особенностям породы, они могут перевозить грузы на большие расстояния. Но из-за того, что один пес может без вреда тянуть за собой только 20 кг груза доставку выполняют лишь с небольшими заказами.

Акция продлится до 26 декабря. Ее цель — обратить внимание на проблемы содержания в квартирах северных пород, которым нужно много ухода и активности. Из-за своего характера они тяжелее поддаются дрессировкам, что приводит к тому, что их “выбрасывают” на улицу.

Акцию проводят совместно с сетью зоомагазинов «Бетховен».

Компания «Бетховен» в рамках этой акции хотела бы дополнительно подчеркнуть важность проведения регулярных тренировок для собак на воздухе, а для северных пород это является приоритетом в воспитании

Ольга Глебова
Директор по маркетингу сети «‎Бетховен»
Источник: TJ
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