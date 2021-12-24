Сбер запустил доставку продуктов собачьими упряжками

Сообщается, что сани запрягают собаками породы хаски. По словам Тамилы Агамовой, директора по бренду «СберМаркет», благодаря особенностям породы, они могут перевозить грузы на большие расстояния. Но из-за того, что один пес может без вреда тянуть за собой только 20 кг груза доставку выполняют лишь с небольшими заказами.



Акция продлится до 26 декабря. Ее цель — обратить внимание на проблемы содержания в квартирах северных пород, которым нужно много ухода и активности. Из-за своего характера они тяжелее поддаются дрессировкам, что приводит к тому, что их “выбрасывают” на улицу.



Акцию проводят совместно с сетью зоомагазинов «Бетховен».