Сбер запустил официальный сервис для выдачи денег друзьям в долг

Новый сервис предназначен для тех, кто стесняется напоминать друзьям о долге. Теперь через мобильное приложение можно будет официально одолжить деньги человеку из адресной книги смартфона. Кроме того, можно указать срок возврата средств. В этот день должник получит напоминание о возврате.

Найти новый сервис можно, зайдя в «Диалоги» и выбрав чат с получателем. Там нужно нажать на «плюс», выбрать «Дать в долг», а затем указать сумму и дату возврата. В чате также будет возможность отслеживать возврат долга.

Отмечается, что автоматического списания денег со счёта должника не будет происходить.