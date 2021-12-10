Сбер запустил официальный сервис для выдачи денег друзьям в долг

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Сбер запустил официальный сервис для выдачи денег друзьям в долгБудет напоминать о возврате долга
Сбер представил новую функцию в своём мобильном приложении — теперь должники будут получать уведомления о возврате долга своему другу.
Новый сервис предназначен для тех, кто стесняется напоминать друзьям о долге. Теперь через мобильное приложение можно будет официально одолжить деньги человеку из адресной книги смартфона. Кроме того, можно указать срок возврата средств. В этот день должник получит напоминание о возврате.
Найти новый сервис можно, зайдя в «Диалоги» и выбрав чат с получателем. Там нужно нажать на «плюс», выбрать «Дать в долг», а затем указать сумму и дату возврата. В чате также будет возможность отслеживать возврат долга.
Отмечается, что автоматического списания денег со счёта должника не будет происходить.
Источник: Вести