Сбербанк изменил правила привязки нового номера телефона к карте

Раньше поменять номер телефона, привязанный к карте, можно было только через контактный центр, банкомат или в отделении банка. Теперь это легко можно сделать через приложение «Сбербанк Онлайн». Нужно зайти в «Настройки», раздел «Уведомления», и найти там строку «Услуга “Мобильный банк”».

Кроме того, клиенты Сбербанка получили возможность самостоятельно подключать и отключать уведомления об операциях по карте. Этот сервис позволяет получать оповещения о снятии наличных, пополнении счёта и покупках. Уведомления настраиваются в разделе «Уведомления по картам» в настройках официального приложения. Можно также выбрать их формат: push-сообщения или sms.