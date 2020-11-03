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Сбербанк обновил российский аналог бесконтактных платежей Google Pay

Теперь поддерживается работа с Mastercard
Сбербанк добавил в российский аналог бесконтактных платежей Google Pay — SberPay — поддержку карт Mastercard. Теперь все держатели таких карт смогут расплачиваться в магазинах NFC-смартфонами.

Чтобы пользоваться SberPay, нужен Android-смартфон и приложение Сбербанк Онлайн. Карта Mastercard должна быть привязана к последнему.

В честь обновления сервиса Сбербанк и Mastercard запустили акцию «Всё в твоих руках». Держатели карт Mastercard, которые будут расплачиваться с помощью смартфона и SberPay, будут получать дополнительные бонусы от программы лояльности «СберСпасибо». Пять победителей смогут претендовать на 1 000 000 бонусов. Акция продлится до 29 ноября 2020 года.

Впервые SberPay запустили летом 2020 года. Этот сервис может работать на устройствах Huawei и Honor без сервисов Google.