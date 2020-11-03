Сбербанк обновил российский аналог бесконтактных платежей Google Pay

Чтобы пользоваться SberPay, нужен Android-смартфон и приложение Сбербанк Онлайн. Карта Mastercard должна быть привязана к последнему.

В честь обновления сервиса Сбербанк и Mastercard запустили акцию «Всё в твоих руках». Держатели карт Mastercard, которые будут расплачиваться с помощью смартфона и SberPay, будут получать дополнительные бонусы от программы лояльности «СберСпасибо». Пять победителей смогут претендовать на 1 000 000 бонусов. Акция продлится до 29 ноября 2020 года.

Впервые SberPay запустили летом 2020 года. Этот сервис может работать на устройствах Huawei и Honor без сервисов Google.