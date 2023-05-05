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20:30, 05 мая 2023
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СберБанк Онлайн обзавелся сервисом проверки сайтов на мошенничество

Все можно узнать буквально в пару «кликов»

Сбербанк Онлайн ввел новую функцию, которая позволяет пользователям проверять безопасность любого сайта, ссылки на который они получают через SMS, электронную почту или мессенджера.

Услуга, доступная в последней версии приложения для Android и iOS, бесплатна и позволяет быстро определить, является ли сайт мошенническим или вредоносным. Чтобы воспользоваться услугой, пользователям достаточно ввести или скопировать адрес сайта в разделе «Проверка сайтов» в подразделе «Безопасность» приложения.

После этого сервис проверит сайт по различным параметрам из разных источников и в течение нескольких секунд вынесет вердикт.

Для установки последней версии приложения для iOS клиенты могут обратиться в офисы банка, а скачать последнюю версию СберБанк Онлайн для Android можно на сайте банка.

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