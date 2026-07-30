Цепочка действий ИИ также стала яснее. ИИ-агент находился в изолированной тестовой среде, которая считалась «надёжно защищённой». Однако ему удалось оттуда выбраться. Новой, получается первой, «жертвой» стала компания Modal Labs. Один из клиентов Modal создал общедоступный сервис в интернете без пароля и какой-либо проверки личности. ИИ просто «зашёл» внутрь.

Используя ресурсы Modal Labs, модель OpenAI затем атаковала платформу Hugging Face и получила доступ к её системам на высоком уровне.

Всего, как признала OpenAI, ИИ-агент получил доступ к «четырём разным онлайн-сервисам или учётным записям», но названы были только Modal и Hugging Face.