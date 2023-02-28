Сбой: россияне потеряли доступ к Яндекс Музыке

13:41, 28 февраля 2023
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Сбой: россияне потеряли доступ к Яндекс МузыкеПричины пока неизвестны
Пользователи из России стали жаловаться на то, что не могут подключиться к Яндекс Музыке. В приложении для смартфонов появляется сообщение о проблемах со связью.
Фото: Unsplash
В официальном Telegram-канале сервиса подтвердили, что Яндекс Музыка в данный момент работает нестабильно. На момент публикации новости причина сбоя неизвестна.
Через браузер сервис тоже недоступен. Это не первый крупный сбой сервисов Яндекса за месяц. В начале февраля уже наблюдались проблемы в работе «Поиска», «Музыки», «Карт» и т.д.