Сбой: россияне потеряли доступ к Яндекс Музыке

В официальном Telegram-канале сервиса подтвердили, что Яндекс Музыка в данный момент работает нестабильно. На момент публикации новости причина сбоя неизвестна.

Через браузер сервис тоже недоступен. Это не первый крупный сбой сервисов Яндекса за месяц. В начале февраля уже наблюдались проблемы в работе «Поиска», «Музыки», «Карт» и т.д.