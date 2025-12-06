Сбой YouTube Music заблокировал офлайн-песни на Android

Пользователи Galaxy S24 Ultra и Pixel 10 Pro сообщают, что очистка кэша, возврат к старой версии приложения или другие стандартные методы не помогают. Некоторые отмечают, что музыка начинает работать только если отключить загрузки полностью. Проблема затрагивает и старые устройства Samsung. На iOS сбой не замечен.

Часть пользователей связывает проблему с обновлением Android или с выпуском «итогов года» YouTube Music 2025 Recap, но официального подтверждения нет.

Обходные решения пока «радикальны»: удаление всех скачанных треков и переход на онлайн-прослушивание. Некоторые умельцы смогли вернуть офлайн-воспроизведение, установив старую версию приложения через APK, но это подходит не всем.

На момент написания материала проблема не была решена.