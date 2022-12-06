Сделает снимок экрана: обнаружен новый вирус с управлением через Telegram

Результаты изучения исходного кода показали, что TgRAT создана под конкретные компьютеры. В начале своей работы RAT проверяет имя узла, на котором запущена. Если имя не совпадает со значением, вшитым в код программы, вредоносное ПО завершает свою работу.

Чтобы обнаружить вирус-шпион TgRAT, рекомендуется использовать программы для анализа трафика. Нужно сосредоточить внимание на исходящем трафике с корпоративных серверов на серверы Telegram. Лучше всего использовать антивирусы на всех узлах, включая серверы.