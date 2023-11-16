Сделка Google с Samsung на $8 миллиардов раскрылась в суде

Джеймс Колотурос, вице-президент Google по партнерским отношениям, дал показания о сделке по разделению доходов между двумя компаниями, направленной на закрепление Google Play в качестве предустановленного магазина приложений на устройствах Android.

Epic Games, создатель Fortnite, утверждает, что действия Google нарушают антимонопольное законодательство: компания препятствует работе сторонних магазинов приложений на устройствах Samsung, чтобы сохранить прибыль Google Play.

Поскольку половина или более доходов Google Play, как сообщается, поступает с устройств Samsung, судебное разбирательство тщательно изучает доминирующее положение Google на рынке приложений для Android и ее предполагаемые антиконкурентные действия.