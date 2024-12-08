Сделку авторов ИИ ChatGPT с оборонным подрядчиком раскритиковали сотрудники

Партнерство вызвало внутренние споры. Некоторые сотрудники OpenAI высказывали опасения, спрашивая, как компания может гарантировать, что ее ИИ не будет использоваться в наступательных операциях. Другие беспокоились об ущербе для репутации OpenAI. Руководители OpenAI выступили в защиту партнерства, заявив, что технология будет «поддерживать оборонительные системы и защищать жизни американцев».

Руководители компании утверждали, что «демократически избранные правительства» должны иметь доступ к передовому ИИ, потому что «авторитарные режимы стремятся к созданию военного ИИ». Однако сотрудники компании возразили, что США сами уже не раз поставляли оружие «авторитарным союзникам».