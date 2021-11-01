Сегодня WhatsApp прекратил поддержку некоторых старых телефонов

О том, что WhatsApp перестанет работать на некоторых устройствах, компания предупреждала уже давно. Мессенджер не предлагает компромиссов: пользователям устаревших аппаратов предлагают сменить устройство на поддерживаемое. Также им посоветовали сохранить историю чатов.

Что касается айфонов, то WhatsApp с сегодняшнего дня будет поддерживать только смартфоны, работающие под управлением iOS 10 и новее.

Ранее СМИ сообщили, что в России насчитывается около 10 тысяч смартфонов, которые перестанут работать с WhatsApp. Это, например, iPhone 4 и другие устройство 10-11-летней давности. Похоже, что их владельцам действительно пора отказаться от старых телефонов.