Сегодня WhatsApp прекратил поддержку некоторых старых телефонов

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Сегодня WhatsApp прекратил поддержку некоторых старых телефоновОб этом предупреждали
Сегодня, 1 ноября, вступают в силу обновлённые правила WhatsApp — мессенджер перестаёт работать на устройствах под управлением Android 4.0.4 и старше.
О том, что WhatsApp перестанет работать на некоторых устройствах, компания предупреждала уже давно. Мессенджер не предлагает компромиссов: пользователям устаревших аппаратов предлагают сменить устройство на поддерживаемое. Также им посоветовали сохранить историю чатов.
Что касается айфонов, то WhatsApp с сегодняшнего дня будет поддерживать только смартфоны, работающие под управлением iOS 10 и новее.
Ранее СМИ сообщили, что в России насчитывается около 10 тысяч смартфонов, которые перестанут работать с WhatsApp. Это, например, iPhone 4 и другие устройство 10-11-летней давности. Похоже, что их владельцам действительно пора отказаться от старых телефонов.
Источник: WhatsApp