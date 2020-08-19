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Сегодня 17:48
Секретную службу США обвинили в слежке за людьми через приложения
Власти пытаются скрыть это
Журналисты узнали о том, что Секретная служба США (USSS) следила за людьми через популярные приложения. В 2017 года она подписала контракт на доступ к сервису Locate X, который отслеживает местоположение смартфонов.
Об этом, ссылаясь на контракт, пишет издание Motherboard. Впервые о Locate X стало известно в марте. Этот сервис может собирать данные из популярных приложений и показывать историю местоположений смартфонов. Сообщается, что доступ к сервису имеют Таможенно-пограничная служба США, Иммиграционная и таможенная служба США и Секретная служба США.
О Locate X публично не говорили. Информация в контрактах о нём считается конфиденциальной. Госорганы даже не могут упоминать сервис в судебных разбирательствах.
Стоит отметить, что контракт, который есть у журналистов, действовал с 2017 по 2018 год.