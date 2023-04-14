Секретные файлы Пентагона впервые слили в мессенджер для любителей компьютерных игр

Он сначала расшифровал документы вручную, а затем разместил фотографии самих секретных материалов, несмотря на свою должность подмастерья по кибертранспортным системам.

Утечка содержала большое количество информации о спецоперации России на Украине, включая подробные условия боевых действий и карты ракетных ударов. Кроме того, документы раскрыли, как США шпионит за своими иностранными союзниками.

Несмотря на то, что информация в просочившихся документах была конфиденциальной, Тейшейр не был осведомителем. Он якобы поделился документами на небольшом сервере Discord и не собирался распространять их за пределами группы. Однако в итоге они попали на другие серверы Discord, а затем оказались в каналах Telegram и других социальных сетях.

Discord ранее заявлял, что сотрудничает с властями в расследовании утечки.