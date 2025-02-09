Семь лет улучшений расширений в Google Chrome привели лишь к разочарованию

С момента своего появления в 2019 году MV3 вызвало проблемы у таких разработчиков, как AdGuard и uBlock Origin. По словам AdGuard, MV3 заставил ее удалить ключевые функции, что усложнило эффективную блокировку рекламы. Компания также неоднократно сталкивалась с отказами в Chrome Web Store из-за строгих правил Google по удаленному выполнению кода. Создатель uBlock Origin Рэймонд Хилл решил не перестраивать свое расширение под MV3 и вместо этого направляет пользователей в Firefox.

Разработчики утверждают, что MV3 неоправданно сложна, а Google не спешит исправлять проблемы.

Команда Privacy Badger утверждает, что изменения Google усложнили создание расширений и сделали их «менее эффективными».