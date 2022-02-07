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Семь проблем с запуском WhatsApp на Android-смартфоне и их решения

Об этом рассказал «Лайф»
Одним из мессенджеров, которые на Android работают довольно нестабильно, является WhatsApp. В статье - семь возможных проблем, возникающих с ним, и пути их решения.
Семь проблем с запуском WhatsApp на Android-смартфоне и их решения

Как пишет автор, некоторые приложения на Android-устройствах могут работать нестабильно. Среди них, например, WhatsApp. Ниже - семь вероятных проблем, с которыми сталкиваются пользователи, и варианты исправления ситуации.

  1. WhatsApp не подключается к интернету. Прежде всего, нужно убедиться, что сам смартфон подключен к интернету: не лишним будет и проверить наличие денег на счёте. Если всё в порядке, но приложение не работает, нужно попробовать его перезапустить. Если и в этом случае ничего не помогло, то придётся перезагружать телефон.

В случае если после перезагрузки мессенджер не запускается, необходимо проверить настройки. В них нужно зайти в разделы «Сеть и Интернет» - «Передача данных», затем активировать ещё раз ползунок «Мобильный интернет». Если проблема не решилась, нужно перейти в «Настройки устройства» - «Приложения и уведомления». Среди приложений надо выбрать WhatsApp и перейти в раздел «Передача данных», где следует включить фоновый режим.

  1. Сбой обновления WhatsApp. Вообще этот мессенджер обновляется автоматически, но иногда при сбое эта функция перестаёт работать. Обычно проблема решается переподключением к интернету. В целом приложение требует постоянного обновления, прежде всего, потому, что самая последняя версия считается наиболее безопасной из существующих, а ещё в ней оказываются исправлены различные ошибки из прошлых версий.
  1. WhatsApp не видит контакты со смартфона или неправильно их отображает. Подобное может быть, если номер телефона человек сохранён не так, как считывает программа. Он должен начинаться с «+», а после этого знака должен идти код страны и уже номер абонента. Также дело может заключаться в функциях Android. Для настройки верного отображения контактов нужно перейти в «Настройки» - «Контакты» - «Отображение и доступ». Также нужно не забыть установить в разделе «Контакты» галочку около «Показывать все контакты».
  1. WhatsApp не открывает фото и не отправляет видео. Подобное может происходить, если на телефоне установлены дополнительные программы, которые упрощают пользование мессенджером. На самом же деле такие приложения могут сбивать настройки. Поэтому необходимо удалить эти приложения, а после - сбросить все настройки WhatsApp до «по умолчанию».
Семь проблем с запуском WhatsApp на Android-смартфоне и их решения
  1. WhatsApp не видит карту памяти. Хотя по умолчанию сохраняются все файлы на сам телефон, можно это изменить. Для этого необходимо зайти в «Память»/«Хранилище» - «Место хранения по умолчанию» и выбрать «SD-карта». Если это не сработает, нужно перезагрузить устройство и повторить всё сначала. В случае если и после перезагрузки сохранить фото и видео на карту памяти нельзя, её нужно отформатировать. Делается это при помощи перехода к разделам «Карта памяти» - «Формат карты», затем нужно выбрать FAT32. После этого всё, что хранилось на карте, будет удалено. Когда карта окажется «чистой», можно заново загрузить WhatsApp и проверить возможность сохранения на SD-карте контента.
  1. WhatsApp занимает много места. Это зависит от частоты и длительности пользования мессенджером. Со временем приложение будет сохранять всё больше разной информации. Пути решения проблемы два: иногда удалять файлы или же перенести сохранение контента на карту памяти.
  1. WhatsApp не загружается и не устанавливается на смартфон. Возможно, версия Android просто устарела и не поддерживает какую-либо из версий приложения. Если же мессенджер не загружается на новый смартфон, то причиной могут быть сбои в работе Google-сервисов. Нужно перезагрузить телефон и попробовать ещё раз.
Источник: Лайф
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