Семь проблем с запуском WhatsApp на Android-смартфоне и их решения

Как пишет автор, некоторые приложения на Android-устройствах могут работать нестабильно. Среди них, например, WhatsApp. Ниже - семь вероятных проблем, с которыми сталкиваются пользователи, и варианты исправления ситуации.

WhatsApp не подключается к интернету. Прежде всего, нужно убедиться, что сам смартфон подключен к интернету: не лишним будет и проверить наличие денег на счёте. Если всё в порядке, но приложение не работает, нужно попробовать его перезапустить. Если и в этом случае ничего не помогло, то придётся перезагружать телефон.

В случае если после перезагрузки мессенджер не запускается, необходимо проверить настройки. В них нужно зайти в разделы «Сеть и Интернет» - «Передача данных», затем активировать ещё раз ползунок «Мобильный интернет». Если проблема не решилась, нужно перейти в «Настройки устройства» - «Приложения и уведомления». Среди приложений надо выбрать WhatsApp и перейти в раздел «Передача данных», где следует включить фоновый режим.

Сбой обновления WhatsApp. Вообще этот мессенджер обновляется автоматически, но иногда при сбое эта функция перестаёт работать. Обычно проблема решается переподключением к интернету. В целом приложение требует постоянного обновления, прежде всего, потому, что самая последняя версия считается наиболее безопасной из существующих, а ещё в ней оказываются исправлены различные ошибки из прошлых версий.

WhatsApp не видит контакты со смартфона или неправильно их отображает. Подобное может быть, если номер телефона человек сохранён не так, как считывает программа. Он должен начинаться с «+», а после этого знака должен идти код страны и уже номер абонента. Также дело может заключаться в функциях Android. Для настройки верного отображения контактов нужно перейти в «Настройки» - «Контакты» - «Отображение и доступ». Также нужно не забыть установить в разделе «Контакты» галочку около «Показывать все контакты».