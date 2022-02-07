Семь проблем с запуском WhatsApp на Android-смартфоне и их решения

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Семь проблем с запуском WhatsApp на Android-смартфоне и их решенияОб этом рассказал «Лайф»
Одним из мессенджеров, которые на Android работают довольно нестабильно, является WhatsApp. В статье - семь возможных проблем, возникающих с ним, и пути их решения.
Как пишет автор, некоторые приложения на Android-устройствах могут работать нестабильно. Среди них, например, WhatsApp. Ниже - семь вероятных проблем, с которыми сталкиваются пользователи, и варианты исправления ситуации.
- WhatsApp не подключается к интернету. Прежде всего, нужно убедиться, что сам смартфон подключен к интернету: не лишним будет и проверить наличие денег на счёте. Если всё в порядке, но приложение не работает, нужно попробовать его перезапустить. Если и в этом случае ничего не помогло, то придётся перезагружать телефон.
В случае если после перезагрузки мессенджер не запускается, необходимо проверить настройки. В них нужно зайти в разделы «Сеть и Интернет» - «Передача данных», затем активировать ещё раз ползунок «Мобильный интернет». Если проблема не решилась, нужно перейти в «Настройки устройства» - «Приложения и уведомления». Среди приложений надо выбрать WhatsApp и перейти в раздел «Передача данных», где следует включить фоновый режим.
- Сбой обновления WhatsApp. Вообще этот мессенджер обновляется автоматически, но иногда при сбое эта функция перестаёт работать. Обычно проблема решается переподключением к интернету. В целом приложение требует постоянного обновления, прежде всего, потому, что самая последняя версия считается наиболее безопасной из существующих, а ещё в ней оказываются исправлены различные ошибки из прошлых версий.
- WhatsApp не видит контакты со смартфона или неправильно их отображает. Подобное может быть, если номер телефона человек сохранён не так, как считывает программа. Он должен начинаться с «+», а после этого знака должен идти код страны и уже номер абонента. Также дело может заключаться в функциях Android. Для настройки верного отображения контактов нужно перейти в «Настройки» - «Контакты» - «Отображение и доступ». Также нужно не забыть установить в разделе «Контакты» галочку около «Показывать все контакты».
- WhatsApp не открывает фото и не отправляет видео. Подобное может происходить, если на телефоне установлены дополнительные программы, которые упрощают пользование мессенджером. На самом же деле такие приложения могут сбивать настройки. Поэтому необходимо удалить эти приложения, а после - сбросить все настройки WhatsApp до «по умолчанию».
- WhatsApp не видит карту памяти. Хотя по умолчанию сохраняются все файлы на сам телефон, можно это изменить. Для этого необходимо зайти в «Память»/«Хранилище» - «Место хранения по умолчанию» и выбрать «SD-карта». Если это не сработает, нужно перезагрузить устройство и повторить всё сначала. В случае если и после перезагрузки сохранить фото и видео на карту памяти нельзя, её нужно отформатировать. Делается это при помощи перехода к разделам «Карта памяти» - «Формат карты», затем нужно выбрать FAT32. После этого всё, что хранилось на карте, будет удалено. Когда карта окажется «чистой», можно заново загрузить WhatsApp и проверить возможность сохранения на SD-карте контента.
- WhatsApp занимает много места. Это зависит от частоты и длительности пользования мессенджером. Со временем приложение будет сохранять всё больше разной информации. Пути решения проблемы два: иногда удалять файлы или же перенести сохранение контента на карту памяти.
- WhatsApp не загружается и не устанавливается на смартфон. Возможно, версия Android просто устарела и не поддерживает какую-либо из версий приложения. Если же мессенджер не загружается на новый смартфон, то причиной могут быть сбои в работе Google-сервисов. Нужно перезагрузить телефон и попробовать ещё раз.
Источник: Лайф