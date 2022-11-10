Семь пятниц на неделе: Twitter одним днем ввел и отменил новые типы учетных записей

Во вторник руководитель отдела продуктов Twitter Эстер Кроуфорд раскрыла подробности о том, как будет работать новая схема верификации в социальной сети. По словам Кроуфорд, некоторые первоначально верифицированные аккаунты будут помечены "официальным" ярлыком, а все пользователи, которые платят $7,99 в месяц будут иметь “синюю галочку”

По состоянию на утро среды несколько аккаунтов Twitter имели "официальное" обозначение. К полудню среды эти метки исчезли.

Маск позже сказал, что значок "официальный" - это "просто еще один способ создания двухклассовой системы" и "не решает основной проблемы".

"Пожалуйста, учтите, что в ближайшие месяцы Twitter будет делать много глупых вещей", - написал Маск в твите. "Мы сохраним то, что работает, и изменим то, что не работает".