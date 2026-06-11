Семья Трампа заработала уже $2,3 млрд на «собственных» криптовалютах

Опубликовано 11 июня 2026, 06:241 мин.
Семья Трампа заработала уже $2,3 млрд на «собственных» криптовалютахИнвесторы потеряли столько же
Reuters провело расследование и выяснило: семья Трампа получила около 2,3 миллиарда долларов прибыли от криптовалют, созданных с их участием. Интересно, что в то же время примерно миллион инвесторов, вложивших деньги в те же проекты, потеряли в сумме те же 2,3 миллиарда долларов (на конец апреля).
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Основной источник дохода семьи — токен $WLFI от компании World Liberty Financial, криптовалютного проекта семьи Трамп. Согласно отчёту, Трампы получали 75% от продаж токенов и владеют 60% компании. При этом сама World Liberty Financial заявляет, что их токен не является инвестиционным продуктом. Ещё одним источником дохода для семьи стал мемный токен $Trump.
Одна публичная компания, вложившая много средств в токены World Liberty Financial, даже заявила в отчёте для SEC, что «сомневается в своей способности просуществовать ещё год».