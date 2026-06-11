Семья Трампа заработала уже $2,3 млрд на «собственных» криптовалютах

Основной источник дохода семьи — токен $WLFI от компании World Liberty Financial, криптовалютного проекта семьи Трамп. Согласно отчёту, Трампы получали 75% от продаж токенов и владеют 60% компании. При этом сама World Liberty Financial заявляет, что их токен не является инвестиционным продуктом. Ещё одним источником дохода для семьи стал мемный токен $Trump.

Одна публичная компания, вложившая много средств в токены World Liberty Financial, даже заявила в отчёте для SEC, что «сомневается в своей способности просуществовать ещё год».