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Опубликовано 01 февраля 2024, 20:47
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Сенат США обвинили в ксенофобии при допросе гендиректора TikTok

Во время слушаний о безопасности детей
Слушания в судебном комитете Сената США по вопросам детской безопасности приняли неприятный оборот, когда законодатели решили сосредоточиться на гражданстве генерального директора TikTok Шоу Зи Чу и его отношениях с Китаем, несмотря на то, что слушания были посвящены в первую очередь защите детей в Интернете.
Сенат США обвинили в ксенофобии при допросе гендиректора TikTok

© Ferra.ru / Kandinsky 3

Сенатор Том Коттон агрессивно давил на Чу по этим вопросам, даже спросил, был ли он когда-либо членом китайской коммунистической партии. Чу, который является сингапурцем, неоднократно подчеркивал свое гражданство и отрицал какие-либо связи с китайским правительством.

Критики назвали линию допроса Коттона «ксенофобской» и ненужной, поскольку она не затрагивала никаких конкретных вопросов, касающихся практики использования данных TikTok или ее потенциального вреда для детей. Вместо этого, похоже, это была попытка разжечь национальную рознь и поставить под сомнение благонадежность Чу только из-за его иностранного происхождения.

Критики считают, что вместо того чтобы фокусироваться на несущественных деталях чьего-то прошлого, законодатели должны сосредоточиться на существенных вопросах и призвать все компании к ответственности за свои действия, независимо от их страны происхождения.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#TikTok
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#сша
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#Сенат США