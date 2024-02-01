Сенат США обвинили в ксенофобии при допросе гендиректора TikTok

Сенатор Том Коттон агрессивно давил на Чу по этим вопросам, даже спросил, был ли он когда-либо членом китайской коммунистической партии. Чу, который является сингапурцем, неоднократно подчеркивал свое гражданство и отрицал какие-либо связи с китайским правительством.

Критики назвали линию допроса Коттона «ксенофобской» и ненужной, поскольку она не затрагивала никаких конкретных вопросов, касающихся практики использования данных TikTok или ее потенциального вреда для детей. Вместо этого, похоже, это была попытка разжечь национальную рознь и поставить под сомнение благонадежность Чу только из-за его иностранного происхождения.

Критики считают, что вместо того чтобы фокусироваться на несущественных деталях чьего-то прошлого, законодатели должны сосредоточиться на существенных вопросах и призвать все компании к ответственности за свои действия, независимо от их страны происхождения.