Сенатор Шейкин: важен баланс между технологиями и традициями в образовании

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в докладе «Нагрузка на школьников: проблемы и решения» предложил законодательно ограничить отдельные способы использования информационных технологий в школах. Авторы доклада отмечают, что бесконтрольное внедрение цифровых инструментов на уроках и для домашних заданий вызывает тревогу.

Шейкин подчеркнул, что технологии открывают новые возможности для повышения доступности и качества образования, но их внедрение должно быть взвешенным и учитывать интересы учеников, родителей и педагогов. Он отметил, что любые ограничения стоит вводить только после экспертной оценки и анализа воздействия технологий на здоровье и мотивацию детей.

Сенатор также подчеркнул важность опоры на международный опыт и научные исследования.