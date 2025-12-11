Сергей Лукьяненко: нейросети сводят литературу к бульварному чтиву

Лукьяненко считает, что тексты, созданные нейросетью, — это лишь компиляция из уже существующих произведений. В результате получается «усреднённый продукт», который не даёт ничего нового читателю. Это, по мнению писателя, снижает уровень литературы до «среднего бульварного чтива», лишая её авторского взгляда и глубины.

Писатель предполагает, что в будущем нейросети смогут генерировать книги по индивидуальному заказу: читатель будет задавать параметры — жанр, имена героев, стиль — и получать готовый текст. Но такой контент будет напоминать бесконечную мыльную оперу или фанфик.

Главная проблема, по мнению Лукьяненко, — в исчезновении авторской мысли. Даже в бульварной литературе всегда есть место для неожиданной идеи или нового взгляда. Нейросеть же лишь пережёвывает уже созданное, и с каждым циклом качество может только падать.