Сериал по «Ведьмаку» упростили из-за «тупой» целевой аудитории

Багиньский подчеркнул, что обращение к мировой аудитории, особенно к американской, требует упрощения сюжета. По его словам, такие платформы, как TikTok и YouTube, снизили их способность воспринимать более сложные сюжеты. По его мнению, молодое поколение, выросшее на «клиповном» контенте, отдает предпочтение эмоциям, а не сложным сюжетным линиям.

Он признает, что такое упрощение необходимо для широкой аудитории, однако оно может быть болезненным для тех, кто ценит оригинал. Тем не менее, шоураннеры вынуждены принимать такие решения, чтобы охватить широкую аудиторию и обеспечить успех сериала.