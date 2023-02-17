Сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay может начать взимать комиссию

Финансовые власти заявили, что комиссия Apple Pay в размере 0,1% и 0,15% может взиматься не только с потребителей и магазинов, но и с компаний, выпускающих кредитные карты. Судя по всему, и Apple, и Samsung будут взимать с них комиссию за платежи.

Хотя Samsung ещё не прокомментировала появление Apple Pay в Южной Корее, прогнозируется, что Samsung Pay может потерять значительное количество своей пользовательской базы в стране. Сервис с момента своего создания был доступен бесплатно.

По словам источника в отрасли, «Samsung Electronics запустила бесплатную услугу, чтобы увеличить и удержать пользователей смартфонов Galaxy, но Apple Pay меняет рынок, и Samsung Electronics может рассмотреть возможность взимания платы».