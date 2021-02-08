Сервис для измерения скорости интернета начал показывать способность сети транслировать видео

Сервис обычно измеряет максимальную скорость загрузки и скачивания, а также задержку. Новый тест же фокусируется на потоковом видео. SpeedTest пытается стримить видео в различных разрешениях, а затем измеряет время загрузки и буферизацию.

Ookla добавила новую опцию в SpeedTest из-за возросшей популярности потокового видео. Пока она доступна только в приложении на iOS, но скоро появится и на других платформах.

Новая функция SpeedTest также позволяет узнать о проблемах с передачей потокового видео на стороне провайдера. Если скорость интернет-соединения достаточна для трансляции, приложение свяжется с DownDetector, чтобы проверить наличие проблем.