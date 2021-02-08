Приложения
Сегодня в 18:03
Сервис для измерения скорости интернета начал показывать способность сети транслировать видео
SpeedTest
Сервис для измерения скорости интернета SpeedTest теперь показывает способность сети транслировать видео. Пока это доступно только пользователям iOS.
Сервис обычно измеряет максимальную скорость загрузки и скачивания, а также задержку. Новый тест же фокусируется на потоковом видео. SpeedTest пытается стримить видео в различных разрешениях, а затем измеряет время загрузки и буферизацию.
Ookla добавила новую опцию в SpeedTest из-за возросшей популярности потокового видео. Пока она доступна только в приложении на iOS, но скоро появится и на других платформах.
Новая функция SpeedTest также позволяет узнать о проблемах с передачей потокового видео на стороне провайдера. Если скорость интернет-соединения достаточна для трансляции, приложение свяжется с DownDetector, чтобы проверить наличие проблем.