Сервис для камер наблюдения Google Nest Aware стал дороже, но работает хуже

Одна из главных претензий — это сбои в просмотре записей с камер. Часто появляются ошибки вроде «не удалось загрузить видео», из-за чего невозможно посмотреть, что происходило.

Также плохо работает функция распознавания знакомых лиц. Камеры иногда оповещают о людях, которые давно не появлялись, или вообще не замечают тех, кто действительно был рядом.

В Reddit пользователи обсуждают, что Nest Aware стал менее надёжным, хотя теперь стоит дороже. Некоторые говорят, что не видят никаких улучшений после прошлых обновлений. Из-за этих проблем всё больше людей переходит на альтернативы, такие как Ubiquiti или Reolink. Они ещё и работают стабильнее и не требуют подписки.