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Опубликовано 23 июля 2025, 21:00
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Сервис для камер наблюдения Google Nest Aware стал дороже, но работает хуже

Пользователи недовольны
Google повысила цены на подписку Nest Aware, но многие пользователи считают, что качество сервиса не улучшается, а наоборот — становится хуже. Теперь обычный тариф стоит $10 в месяц (или $100 в год), а расширенный — $20 в месяц ($200 в год). Несмотря на новые функции, вроде улучшенного ИИ, пользователи жалуются.
Сервис для камер наблюдения Google Nest Aware стал дороже, но работает хуже

© Google

Одна из главных претензий — это сбои в просмотре записей с камер. Часто появляются ошибки вроде «не удалось загрузить видео», из-за чего невозможно посмотреть, что происходило.

Также плохо работает функция распознавания знакомых лиц. Камеры иногда оповещают о людях, которые давно не появлялись, или вообще не замечают тех, кто действительно был рядом.

В Reddit пользователи обсуждают, что Nest Aware стал менее надёжным, хотя теперь стоит дороже. Некоторые говорят, что не видят никаких улучшений после прошлых обновлений. Из-за этих проблем всё больше людей переходит на альтернативы, такие как Ubiquiti или Reolink. Они ещё и работают стабильнее и не требуют подписки.

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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