Сервис для камер наблюдения Google Nest Aware стал дороже, но работает хуже

Опубликовано 23 июля 2025, 21:001 мин.
Сервис для камер наблюдения Google Nest Aware стал дороже, но работает хужеПользователи недовольны
Google повысила цены на подписку Nest Aware, но многие пользователи считают, что качество сервиса не улучшается, а наоборот — становится хуже. Теперь обычный тариф стоит $10 в месяц (или $100 в год), а расширенный — $20 в месяц ($200 в год). Несмотря на новые функции, вроде улучшенного ИИ, пользователи жалуются.
Одна из главных претензий — это сбои в просмотре записей с камер. Часто появляются ошибки вроде «не удалось загрузить видео», из-за чего невозможно посмотреть, что происходило.
Также плохо работает функция распознавания знакомых лиц. Камеры иногда оповещают о людях, которые давно не появлялись, или вообще не замечают тех, кто действительно был рядом.
В Reddit пользователи обсуждают, что Nest Aware стал менее надёжным, хотя теперь стоит дороже. Некоторые говорят, что не видят никаких улучшений после прошлых обновлений. Из-за этих проблем всё больше людей переходит на альтернативы, такие как Ubiquiti или Reolink. Они ещё и работают стабильнее и не требуют подписки.