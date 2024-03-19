Сервис доставки Самокат запустил самовывоз в тестовом режиме

В Москве уже сейчас доступны три такие точки: на улицах Новопетровская, Новокузнецкая и Нижняя Масловка. Подключиться к опции могут также жители Егорьевска, Всеволжска и Кирши.

Как это работает?

Оформите заказ в приложении Самоката.

Выберите пункт «Самовывоз» и укажите удобный вам даркстор.

Приезжайте за заказом до 23:00, назовите его номер и получите свои покупки.

Сообщается, что самовывоз из даркстора Самоката на 10% дешевле, чем доставка. К плюсам нового метода можно отнести как минимум то, что вы сами выбираете время, когда забрать заказ — не нужно ждать курьера.