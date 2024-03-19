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Опубликовано 19 марта 2024, 06:57
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Сервис доставки Самокат запустил самовывоз в тестовом режиме

На этом можно экономить
Хотите сэкономить на доставке продуктов и забирать их в удобное для вас время? Сервис Самокат запустил тестовый режим самовывоза!

В Москве уже сейчас доступны три такие точки: на улицах Новопетровская, Новокузнецкая и Нижняя Масловка. Подключиться к опции могут также жители Егорьевска, Всеволжска и Кирши.

Как это работает?

  • Оформите заказ в приложении Самоката.
  • Выберите пункт «Самовывоз» и укажите удобный вам даркстор.
  • Приезжайте за заказом до 23:00, назовите его номер и получите свои покупки.

Сообщается, что самовывоз из даркстора Самоката на 10% дешевле, чем доставка. К плюсам нового метода можно отнести как минимум то, что вы сами выбираете время, когда забрать заказ — не нужно ждать курьера.

Источник:Самокат
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Россия
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#доставка