Сервис изучения языков Duolingo выпустит собственное аниме

Пятисерийный мини-сериал совпадает с обновлением курсов японского языка, теперь доступных для изучающих на всех языках.

Сюжет аниме развивает историю совы Дуо и его друзей: до того как они стали хранителями языковых стриков, они были обычными людьми. Под руководством Дуо команда преодолевает разные испытания, чтобы поддерживать мотивацию учеников и сохранять свои стрики.

Проект создан при участии десятков художников и студии Titmouse, лауреата премии Emmy. Все персонажи говорят на японском. Субтитры есть. Доступны на английском, испанском, португальском, французском, немецком, хинди, японском, корейском и тайском. Каждая серия длится всего 60 секунд.