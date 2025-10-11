Сервис изучения языков Duolingo выпустит собственное аниме

Опубликовано 11 октября 2025, 18:001 мин.
Сервис изучения языков Duolingo выпустит собственное аниме最後の決戦
Платформа Duolingo объявила о скором релизе своего первого аниме «最後の決戦 (The Final Test)» (Итоговый тест). Премьера состоится 13 октября на YouTube-канале компании. Есть трейлер.
© Duolingo
Пятисерийный мини-сериал совпадает с обновлением курсов японского языка, теперь доступных для изучающих на всех языках.
Сюжет аниме развивает историю совы Дуо и его друзей: до того как они стали хранителями языковых стриков, они были обычными людьми. Под руководством Дуо команда преодолевает разные испытания, чтобы поддерживать мотивацию учеников и сохранять свои стрики.
Проект создан при участии десятков художников и студии Titmouse, лауреата премии Emmy. Все персонажи говорят на японском. Субтитры есть. Доступны на английском, испанском, португальском, французском, немецком, хинди, японском, корейском и тайском. Каждая серия длится всего 60 секунд.