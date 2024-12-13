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Опубликовано 13 декабря 2024, 18:00
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Сервис хранения фотографий продавал сканы лиц сторонним компаниям

Против Photobucket подали иск
Photobucket столкнулась с коллективным иском после того, как стало известно, что она продавала фотографии пользователей, включая биометрические данные, такие как сканы лица и радужной оболочки глаза, компаниям, обучающим модели искусственного интеллекта.
Сервис хранения фотографий продавал сканы лиц сторонним компаниям

© Photobucket

В иске утверждается, что Photobucket нарушила законы о конфиденциальности в таких штатах США, как Иллинойс, Нью-Йорк и Калифорния, не получив согласия пользователей перед продажей их данных.

Иск касается двух групп: пользователей, загрузивших фотографии с 2003 по май 2024 года, и лиц, чьи биометрические данные были использованы без согласия. Иск обвиняет Photobucket в том, что компания вводила пользователей в заблуждение с помощью электронных писем, которые заставляли их принять новые условия и биометрическую политику конфиденциальности, даже если они хотели только удалить свои аккаунты.

Photobucket также обвиняется в том, что неактивные пользователи были включены в новую политику без соответствующего согласия. Пользователи опасаются, что их фотографии могут быть использованы для создания дипфейков или слежки.

Источник:courthousenews
Автор:Максим Многословный
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