Сервис хранения фотографий продавал сканы лиц сторонним компаниям

В иске утверждается, что Photobucket нарушила законы о конфиденциальности в таких штатах США, как Иллинойс, Нью-Йорк и Калифорния, не получив согласия пользователей перед продажей их данных.

Иск касается двух групп: пользователей, загрузивших фотографии с 2003 по май 2024 года, и лиц, чьи биометрические данные были использованы без согласия. Иск обвиняет Photobucket в том, что компания вводила пользователей в заблуждение с помощью электронных писем, которые заставляли их принять новые условия и биометрическую политику конфиденциальности, даже если они хотели только удалить свои аккаунты.

Photobucket также обвиняется в том, что неактивные пользователи были включены в новую политику без соответствующего согласия. Пользователи опасаются, что их фотографии могут быть использованы для создания дипфейков или слежки.