Сервис объявлений «Юла» позволил анонимно звонить продавцам и покупателям прямо в приложении

Сообщается, что звонки реализованы на базе технологий социальной сети «Одноклассники». Дозвониться друг до друга смогут пользователи из любой точки мира. Сервис существенно сэкономит им деньги. Он доступен по умолчанию для всех пользователей «Юлы».

Люди, которые не пользуются интернет-площадкой, не смогут позвонить никому из продавцов и покупателей. В будущем создатели сервиса хотят вообще убрать возможность звонков по номеру телефона, оставив только внутреннюю голосовую связь и мессенджер.

«Юла» использует нейросеть для автоматической настройки параметров сетевого протокола во время звонка. Это сократит время установки соединения и улучшит качество связи.

Услуга уже доступна в приложении «Юлы» для Android. Скоро она появится и в версии для iOS.