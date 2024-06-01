Сервис СДЭК сообщил о восстановлении работы своего мобильного приложения

В сообщении СДЭК отмечено, что для корректной работы сервисного приложения необходимо выключить на смартфоне VPN. При воспроизведении каких-либо ошибок в работе пользователям рекомендуется выйти из своей учётной записи и перезагрузить приложение.

«Отправляйте документы и грузы, отслеживайте движение посылки и выстраивайте маршрут к удобному пункту выдачи. Проверьте, что у вас не включён VPN для корректной работы приложения. Если вы видите ошибку — выйдите из учётной записи и перезагрузите приложение», — сказано в сообщении СДЭК.