Сервис СДЭК сообщил о восстановлении работы своего мобильного приложения

Опубликовано 01 июня 2024, 17:45
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Сервис СДЭК сообщил о восстановлении работы своего мобильного приложенияПосле мощной кибератаки
Компания СДЭК в официальном Telegram-канале сообщила о восстановлении функциональности своего мобильного приложения. Вероятно, речь идёт о всех версиях аппа — и для Android, и для iOS.
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В сообщении СДЭК отмечено, что для корректной работы сервисного приложения необходимо выключить на смартфоне VPN. При воспроизведении каких-либо ошибок в работе пользователям рекомендуется выйти из своей учётной записи и перезагрузить приложение.
«Отправляйте документы и грузы, отслеживайте движение посылки и выстраивайте маршрут к удобному пункту выдачи. Проверьте, что у вас не включён VPN для корректной работы приложения. Если вы видите ошибку — выйдите из учётной записи и перезагрузите приложение», — сказано в сообщении СДЭК.
Источник:СДЭК
Автор:Андрей Кадуков
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